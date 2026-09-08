DIFFUSION DE DEUX FILMS PRIMÉS WHAT A TRIP FESTIVAL Montpellier

Informations pratiques

Montpellier

DIFFUSION DE DEUX FILMS PRIMÉS WHAT A TRIP FESTIVAL

Salle Rabelais Montpellier Hérault

Tarif : 7 – 7 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-10

fin : 2026-09-10

Date(s) :

2026-09-10

Vous les avez peut-être manqués en juin lors de la 10e édition du What A Trip Festival. Ils ont pourtant marqué les esprits et le palmarès du festival.

Le jeudi 10 septembre, La Dernière Marche et Misol-Ha, deux films lauréats de cette édition anniversaire, seront projetés au Centre Rabelais à Montpellier pour une soirée placée sous le signe de l’aventure, du dépassement de soi et de la rencontre

Vous les avez peut-être manqués en juin lors de la 10e édition du What A Trip Festival. Ils ont pourtant marqué les esprits et le palmarès du festival.

Le jeudi 10 septembre, La Dernière Marche et Misol-Ha, deux films lauréats de cette édition anniversaire, seront projetés au Centre Rabelais à Montpellier pour une soirée placée sous le signe de l’aventure, du dépassement de soi et de la rencontre.

► LA DERNIÈRE MARCHE

Un père, un fils, 1 800 kilomètres à pied à travers Oman. Trente ans qu’ils marchent ensemble. Cette fois, ce sera peut-être la dernière.

Un voyage intime et profondément humain qui questionne la transmission, les liens familiaux et le temps qui passe.

Le film a reçu lors du festival Le Prix des étudiants Paul-Valéry / Le Coup de cœur du jury

►MISOL-HA

Six amis, une cascade sacrée au cœur de la jungle du Chiapas et une envie sauter. Mais la cascade est finalement bien plus haute que prévu…

Entre amitié, exploration et vertige, Misol-Ha nous embarque dans une aventure où l’adrénaline n’est jamais très loin.

Le film a reçu Le Grand Prix du Jury

La slowlife d’un côté. Le vertige de l’autre. Et, au milieu, une même question qu’est-ce qu’on va chercher quand on part ?

Infos pratiques

Jeudi 10 septembre 2026 De 18h à 22h Centre Rabelais Montpellier

7 € la séance 10 € les deux séances Billetterie en ligne places limitées

What A Trip Festival une invitation au voyage toute l’année

Avec ces rendez-vous cinéma ou les apéros du voyage, l’équipe du What A Trip Festival souhaite prolonger l’expérience du festival bien au-delà de son édition annuelle.

Tout au long de l’année, le festival proposera ainsi des projections à Montpellier, au Centre Rabelais, mais aussi dans différents lieux de la métropole, pour continuer à faire voyager le public à travers des histoires d’aventure, d’exploration et de découverte.

Ces soirées seront également l’occasion de rencontrer les aventuriers, réalisateurs et protagonistes des films, d’échanger avec eux et de découvrir, au-delà des images, les histoires humaines qui se cachent derrière chaque expédition. .

Salle Rabelais Montpellier 34000 Hérault Occitanie

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English :

You may have missed them in June during the 10th edition of the What A Trip Festival. Yet they left a lasting impression and made their mark on the festival’s history.

On Thursday, September 10, *La Dernière Marche* and *Misol-Ha*, two award-winning films from this anniversary edition, will be screened at the Centre Rabelais in Montpellier for an evening dedicated to adventure, pushing one’s limits, and new encounters.

L’événement DIFFUSION DE DEUX FILMS PRIMÉS WHAT A TRIP FESTIVAL Montpellier a été mis à jour le 2026-09-01 par 34 OT MONTPELLIER