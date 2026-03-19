Diffusion de la collection Nouvelle-Aquitaine Centre culturel du cloître des Carmes Jonzac
mercredi 15 juillet 2026 · Centre culturel du cloître des Carmes · Jonzac
Informations pratiques
Jonzac
Diffusion de la collection Nouvelle-Aquitaine
Centre culturel du cloître des Carmes 37 rue des Carmes Place Marthe Robert Jonzac Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 14:30:00
fin : 2026-08-14 18:30:00
Date(s) :
2026-07-15 2026-08-11
Au musée numérique Micro-Folie Jonzac, laissez vous embarquer dans un voyage interactif, ludique et évolutif à travers la découverte de la collection Nouvelle-Aquitaine .
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Centre culturel du cloître des Carmes 37 rue des Carmes Place Marthe Robert Jonzac 17500 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 15 48 95 microfolies@villedejonzac.fr
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English :
At the Micro-Folie Jonzac digital museum, let yourself be swept away on an interactive, fun, and evolving journey as you explore the Nouvelle-Aquitaine collection.
L’événement Diffusion de la collection Nouvelle-Aquitaine Jonzac a été mis à jour le 2026-06-24 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge
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