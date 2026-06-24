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Visite 360° Sites sous marins (épaves de la Guerre Normandie) Centre culturel du cloître des Carmes Jonzac

Visite 360° Sites sous marins (épaves de la Guerre Normandie) Centre culturel du cloître des Carmes Jonzac mardi 28 juillet 2026.

Lieu
Centre culturel du cloître des Carmes
Adresse
37 rue des Carmes Place Marthe Robert
Ville
17500 Jonzac
Département
Charente-Maritime
Début
mardi 28 juillet 2026
Fin
mardi 28 juillet 2026
Heure de début
15:00:00
Tarif

Jonzac

Visite 360° Sites sous marins (épaves de la Guerre Normandie)

Centre culturel du cloître des Carmes 37 rue des Carmes Place Marthe Robert Jonzac Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-28 15:00:00
fin : 2026-07-28 18:30:00

Date(s) :
2026-07-28

Au musée numérique Micro-Folie Jonzac, vivez une expérience à 360°. Les sites sous marins de la WWII en Normandie grâce au casque de réalité virtuelle dans une sélection de contenus tels que des documentaires, des spectacles, des explorations etc
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Centre culturel du cloître des Carmes 37 rue des Carmes Place Marthe Robert Jonzac 17500 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 15 48 95  microfolies@villedejonzac.fr

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English :

At the Micro-Folie Jonzac digital museum, enjoy a 360%B0 experience. Explore WWII underwater sites in Normandy using a virtual reality headset with a selection of content such as documentaries, shows, explorations, and more.

L’événement Visite 360° Sites sous marins (épaves de la Guerre Normandie) Jonzac a été mis à jour le 2026-06-24 par CDC de Haute Saintonge

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