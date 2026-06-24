Visite 360° Sites sous marins (épaves de la Guerre Normandie) Centre culturel du cloître des Carmes Jonzac
Visite 360° Sites sous marins (épaves de la Guerre Normandie) Centre culturel du cloître des Carmes Jonzac mardi 28 juillet 2026.
Jonzac
Visite 360° Sites sous marins (épaves de la Guerre Normandie)
Centre culturel du cloître des Carmes 37 rue des Carmes Place Marthe Robert Jonzac Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-28 15:00:00
fin : 2026-07-28 18:30:00
Date(s) :
2026-07-28
Au musée numérique Micro-Folie Jonzac, vivez une expérience à 360°. Les sites sous marins de la WWII en Normandie grâce au casque de réalité virtuelle dans une sélection de contenus tels que des documentaires, des spectacles, des explorations etc
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Centre culturel du cloître des Carmes 37 rue des Carmes Place Marthe Robert Jonzac 17500 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 15 48 95 microfolies@villedejonzac.fr
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English :
At the Micro-Folie Jonzac digital museum, enjoy a 360%B0 experience. Explore WWII underwater sites in Normandy using a virtual reality headset with a selection of content such as documentaries, shows, explorations, and more.
L’événement Visite 360° Sites sous marins (épaves de la Guerre Normandie) Jonzac a été mis à jour le 2026-06-24 par CDC de Haute Saintonge
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