Visite 360° Sites sous marins (épaves de la Guerre Normandie) Centre culturel du cloître des Carmes Jonzac mardi 28 juillet 2026.

Jonzac

Visite 360° Sites sous marins (épaves de la Guerre Normandie)

Centre culturel du cloître des Carmes 37 rue des Carmes Place Marthe Robert Jonzac Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-28 15:00:00

fin : 2026-07-28 18:30:00

Date(s) :

2026-07-28

Au musée numérique Micro-Folie Jonzac, vivez une expérience à 360°. Les sites sous marins de la WWII en Normandie grâce au casque de réalité virtuelle dans une sélection de contenus tels que des documentaires, des spectacles, des explorations etc

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Centre culturel du cloître des Carmes 37 rue des Carmes Place Marthe Robert Jonzac 17500 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 15 48 95 microfolies@villedejonzac.fr

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English :

At the Micro-Folie Jonzac digital museum, enjoy a 360%B0 experience. Explore WWII underwater sites in Normandy using a virtual reality headset with a selection of content such as documentaries, shows, explorations, and more.

L’événement Visite 360° Sites sous marins (épaves de la Guerre Normandie) Jonzac a été mis à jour le 2026-06-24 par CDC de Haute Saintonge