Diffusion de la Coupe du monde Bar du Fronton Bar du Fronton Bidart mardi 16 juin 2026.

Bidart

Diffusion de la Coupe du monde Bar du Fronton

Bar du Fronton 2 Place Sauveur Atchoarena Bidart Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-16 21:00:00

fin : 2026-06-16

Date(s) :

2026-06-16 2026-06-22 2026-06-26

Tous les matchs des Bleus diffusés sur écrans

France vs Sénégal — 16 juin à 21h

France vs Irak — 22 juin à 23h

France vs Norvège — 26 juin à 21h

Une sélection des plus belles affiches du tournoi sera également diffusée tout au long du mois de juin.

Quarts de finale, demi-finales et finale également diffusés en juillet. .

Bar du Fronton 2 Place Sauveur Atchoarena Bidart 64210 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 54 72 76

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English : Diffusion de la Coupe du monde Bar du Fronton

L’événement Diffusion de la Coupe du monde Bar du Fronton Bidart a été mis à jour le 2026-06-12 par OT Bidart