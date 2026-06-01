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Diffusion de la Coupe du monde Bar du Fronton Bar du Fronton Bidart

Diffusion de la Coupe du monde Bar du Fronton Bar du Fronton Bidart

Diffusion de la Coupe du monde Bar du Fronton Bar du Fronton Bidart mardi 16 juin 2026.

Lieu : Bar du Fronton

Adresse : 2 Place Sauveur Atchoarena

Ville : 64210 Bidart

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : mardi 16 juin 2026

Fin : mardi 16 juin 2026

Heure de début : 21:00:00

Tarif : Gratuit

Bidart

Diffusion de la Coupe du monde Bar du Fronton

Bar du Fronton 2 Place Sauveur Atchoarena Bidart Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-16 21:00:00
fin : 2026-06-16

Date(s) :
2026-06-16 2026-06-22 2026-06-26

Tous les matchs des Bleus diffusés sur écrans

France vs Sénégal — 16 juin à 21h

France vs Irak — 22 juin à 23h

France vs Norvège — 26 juin à 21h

Une sélection des plus belles affiches du tournoi sera également diffusée tout au long du mois de juin.

Quarts de finale, demi-finales et finale également diffusés en juillet.   .

Bar du Fronton 2 Place Sauveur Atchoarena Bidart 64210 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 54 72 76 

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English : Diffusion de la Coupe du monde Bar du Fronton

L’événement Diffusion de la Coupe du monde Bar du Fronton Bidart a été mis à jour le 2026-06-12 par OT Bidart

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