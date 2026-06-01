Diffusion de la Coupe du monde Bar du Fronton Bar du Fronton Bidart
Diffusion de la Coupe du monde Bar du Fronton Bar du Fronton Bidart mardi 16 juin 2026.
Bidart
Diffusion de la Coupe du monde Bar du Fronton
Bar du Fronton 2 Place Sauveur Atchoarena Bidart Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-16 21:00:00
fin : 2026-06-16
Date(s) :
2026-06-16 2026-06-22 2026-06-26
Tous les matchs des Bleus diffusés sur écrans
France vs Sénégal — 16 juin à 21h
France vs Irak — 22 juin à 23h
France vs Norvège — 26 juin à 21h
Une sélection des plus belles affiches du tournoi sera également diffusée tout au long du mois de juin.
Quarts de finale, demi-finales et finale également diffusés en juillet. .
Bar du Fronton 2 Place Sauveur Atchoarena Bidart 64210 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 54 72 76
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English : Diffusion de la Coupe du monde Bar du Fronton
L’événement Diffusion de la Coupe du monde Bar du Fronton Bidart a été mis à jour le 2026-06-12 par OT Bidart
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