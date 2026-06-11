Partie de pelote basque à main nue Place Sauveur Atchoarena Bidart
Partie de pelote basque à main nue Place Sauveur Atchoarena Bidart samedi 4 juillet 2026.
Bidart
Partie de pelote basque à main nue
Place Sauveur Atchoarena Petit Fronton Bidart Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 11:00:00
fin : 2026-07-19
Date(s) :
2026-07-04 2026-07-05 2026-07-11 2026-07-12 2026-07-18 2026-07-19 2026-07-25 2026-07-26
Authentique partie de pelote basque à main nue sur le petit fronton de Bidart. .
Place Sauveur Atchoarena Petit Fronton Bidart 64210 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 54 93 85 contact@bidarttourisme.com
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English : Partie de pelote basque à main nue
L’événement Partie de pelote basque à main nue Bidart a été mis à jour le 2026-06-09 par OT Bidart
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