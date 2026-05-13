Diffusion du film documentaire « Anatomie d’une restauration », Biblothèque Humaniste, Sélestat
Diffusion du film documentaire « Anatomie d’une restauration », Biblothèque Humaniste, Sélestat samedi 23 mai 2026.
Diffusion du film documentaire « Anatomie d’une restauration » Samedi 23 mai, 18h00 Biblothèque Humaniste Bas-Rhin
Durée : 26 minutes environ (projection en continu)
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00
Fin : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00
Vivez l’aventure de l’émouvante restauration du retable de la Nativité à travers les témoignages des restauratrices et du restaurateur qui ont travaillé au chevet de cette œuvre remarquable. Un film réalisé par Marc Linnhoff.
Biblothèque Humaniste 1 place docteur Maurice Kubler 67600 Sélestat Sélestat 67600 Bas-Rhin Grand Est 03 88 58 07 20 https://www.bibliotheque-humaniste.fr/ https://www.facebook.com/bibliothequehumaniste;https://www.instagram.com/bibliothequehumaniste/;https://twitter.com/BiblioHumanist Percez les secrets d’ouvrages exceptionnels… La Bibliothèque Humaniste vous invite à un voyage entre manuscrits médiévaux et imprimés du 15e et 16e siècle, dans un bâtiment imaginé par l’architecte Rudy Ricciotti.
Suivez les traces du célèbre humaniste Beatus Rhenanus grâce au témoignage précieux laissé par sa bibliothèque inscrite au Registre Mémoire du monde de l’UNESCO.
Ce film retrace l’aventure de la restauration du retable de la Nativité à travers les témoignages des restaurateurs.
©Marc Linnhoff
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