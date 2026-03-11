Diffusion du film documentaire Camille Claudel, sculpter pour exister au Musée numérique de la Micro-Folie Micro-Folie du Pays Foyen Sainte-Foy-la-Grande

Diffusion du film documentaire Camille Claudel, sculpter pour exister au Musée numérique de la Micro-Folie

Micro-Folie du Pays Foyen 102 rue de la république Sainte-Foy-la-Grande Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-21

fin : 2026-05-21

Date(s) :

2026-05-21

Que reste-t-il de Camille Claudel ? Une poignée de photographies, peu d’oeuvres et un mythe celui d’une artiste rebelle, femme flamboyante au destin brisé, égérie de Rodin, qui sombra dans la folie après leur relation passionnée. À une époque où peu de femmes accèdent à une carrière artistique, elle réussira, sûre de son talent et grâce au soutien matériel de celui dont elle sera l’inspiratrice bien plus que la disciple, à imposer son style audacieux dans le monde de la sculpture, alors considérée comme art viril par excellence.

Sur réservation obligatoire au 05.57.46.03.00 Gratuit Places limitées .

Micro-Folie du Pays Foyen 102 rue de la république Sainte-Foy-la-Grande 33220 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 46 03 00 microfolie@paysfoyen.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Diffusion du film documentaire Camille Claudel, sculpter pour exister au Musée numérique de la Micro-Folie

L’événement Diffusion du film documentaire Camille Claudel, sculpter pour exister au Musée numérique de la Micro-Folie Sainte-Foy-la-Grande a été mis à jour le 2026-03-09 par OT du Pays Foyen