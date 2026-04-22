Soirée loto de l’école Paul Bert Pauline Kergomard Salle Clarisse Brian-Reclus Sainte-Foy-la-Grande

Sainte-Foy-la-Grande

Soirée loto de l’école Paul Bert Pauline Kergomard

Salle Clarisse Brian-Reclus 8 rue Jean-Louis Faure Sainte-Foy-la-Grande Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-07 19:00:00

fin : 2026-05-07

Date(s) :

2026-05-07

Soirée loto au profit de l’École Paul Bert Pauline Kergomard.

Ouverture des portes à 18h et début du jeu à 19h.

Petite restauration et buvette.

+ de 1000€ de lots.

Venez nombreux tenter votre chance et soutenir notre école! .

Salle Clarisse Brian-Reclus 8 rue Jean-Louis Faure Sainte-Foy-la-Grande 33220 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 46 08 82

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English : Soirée loto de l’école Paul Bert Pauline Kergomard

L’événement Soirée loto de l’école Paul Bert Pauline Kergomard Sainte-Foy-la-Grande a été mis à jour le 2026-04-22 par OT du Pays Foyen