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Soirée loto de l’école Paul Bert Pauline Kergomard Salle Clarisse Brian-Reclus Sainte-Foy-la-Grande

Soirée loto de l’école Paul Bert Pauline Kergomard Salle Clarisse Brian-Reclus Sainte-Foy-la-Grande

Soirée loto de l’école Paul Bert Pauline Kergomard Salle Clarisse Brian-Reclus Sainte-Foy-la-Grande jeudi 7 mai 2026.

Lieu : Salle Clarisse Brian-Reclus

Adresse : 8 rue Jean-Louis Faure

Ville : 33220 Sainte-Foy-la-Grande

Département : Gironde

Début : jeudi 7 mai 2026

Fin : jeudi 7 mai 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

Sainte-Foy-la-Grande

Soirée loto de l’école Paul Bert Pauline Kergomard

Salle Clarisse Brian-Reclus 8 rue Jean-Louis Faure Sainte-Foy-la-Grande Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-07 19:00:00
fin : 2026-05-07

Date(s) :
2026-05-07

Soirée loto au profit de l’École Paul Bert Pauline Kergomard.
Ouverture des portes à 18h et début du jeu à 19h.
Petite restauration et buvette.
+ de 1000€ de lots.
Venez nombreux tenter votre chance et soutenir notre école!   .

Salle Clarisse Brian-Reclus 8 rue Jean-Louis Faure Sainte-Foy-la-Grande 33220 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 46 08 82 

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English : Soirée loto de l’école Paul Bert Pauline Kergomard

L’événement Soirée loto de l’école Paul Bert Pauline Kergomard Sainte-Foy-la-Grande a été mis à jour le 2026-04-22 par OT du Pays Foyen

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