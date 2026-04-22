Soirée loto de l’école Paul Bert Pauline Kergomard Salle Clarisse Brian-Reclus Sainte-Foy-la-Grande
Soirée loto de l’école Paul Bert Pauline Kergomard Salle Clarisse Brian-Reclus Sainte-Foy-la-Grande jeudi 7 mai 2026.
Sainte-Foy-la-Grande
Soirée loto de l’école Paul Bert Pauline Kergomard
Salle Clarisse Brian-Reclus 8 rue Jean-Louis Faure Sainte-Foy-la-Grande Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-07 19:00:00
fin : 2026-05-07
Date(s) :
2026-05-07
Soirée loto au profit de l’École Paul Bert Pauline Kergomard.
Ouverture des portes à 18h et début du jeu à 19h.
Petite restauration et buvette.
+ de 1000€ de lots.
Venez nombreux tenter votre chance et soutenir notre école! .
Salle Clarisse Brian-Reclus 8 rue Jean-Louis Faure Sainte-Foy-la-Grande 33220 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 46 08 82
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English : Soirée loto de l’école Paul Bert Pauline Kergomard
L’événement Soirée loto de l’école Paul Bert Pauline Kergomard Sainte-Foy-la-Grande a été mis à jour le 2026-04-22 par OT du Pays Foyen
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