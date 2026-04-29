Sainte-Foy-la-Grande

La Rue aux Enfants et pour Tous

Rue Victor Hugo Sainte-Foy-la-Grande Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 12:00:00

fin : 2026-05-30 18:00:00

Date(s) :

2026-05-30

Une après-midi festive et pour tous, en accès libre et gratuit dans la rue Victor Hugo.

Au programme

* 12h-14h pique-nique partagé

* 14h-18h concerts, jeux pour tous, animations culturelles, sportives, expositions, spectacle de danse, démonstrations…

Une première édition coorganisée et coconstruite par un collectif d’associations et soutenue par la Communauté de Communes du Pays Foyen et la Commune de Sainte-Foy-La-Grande . .

Rue Victor Hugo Sainte-Foy-la-Grande 33220 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 7 63 71 02 60 animation.csc@cscfoyen.fr

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English : La Rue aux Enfants et pour Tous

L’événement La Rue aux Enfants et pour Tous Sainte-Foy-la-Grande a été mis à jour le 2026-04-24 par OT du Pays Foyen