La Rue aux Enfants et pour Tous Sainte-Foy-la-Grande
La Rue aux Enfants et pour Tous Sainte-Foy-la-Grande samedi 30 mai 2026.
Sainte-Foy-la-Grande
La Rue aux Enfants et pour Tous
Rue Victor Hugo Sainte-Foy-la-Grande Gironde
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 12:00:00
fin : 2026-05-30 18:00:00
Date(s) :
2026-05-30
Une après-midi festive et pour tous, en accès libre et gratuit dans la rue Victor Hugo.
Au programme
* 12h-14h pique-nique partagé
* 14h-18h concerts, jeux pour tous, animations culturelles, sportives, expositions, spectacle de danse, démonstrations…
Une première édition coorganisée et coconstruite par un collectif d’associations et soutenue par la Communauté de Communes du Pays Foyen et la Commune de Sainte-Foy-La-Grande . .
Rue Victor Hugo Sainte-Foy-la-Grande 33220 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 7 63 71 02 60 animation.csc@cscfoyen.fr
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English : La Rue aux Enfants et pour Tous
L’événement La Rue aux Enfants et pour Tous Sainte-Foy-la-Grande a été mis à jour le 2026-04-24 par OT du Pays Foyen
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