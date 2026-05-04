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Semaine de lutte contre l’isolement des seniors Sainte-Foy-la-Grande

Semaine de lutte contre l’isolement des seniors Sainte-Foy-la-Grande

Semaine de lutte contre l’isolement des seniors Sainte-Foy-la-Grande lundi 1 juin 2026.

Adresse : Dans différents lieux

Ville : 33220 Sainte-Foy-la-Grande

Département : Gironde

Début : lundi 1 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Tarif :

Sainte-Foy-la-Grande

Semaine de lutte contre l’isolement des seniors

Dans différents lieux Sainte-Foy-la-Grande Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-01
fin : 2026-06-07

Date(s) :
2026-06-01

Dans le cadre de la Semaine de lutte contre l’isolement des seniors, de nombreuses actions sont organisées sur notre territoire pour accompagner nos aînés.
Au programme
– La Tribune des cheveux blancs, un espace d’échange libre sur la retraite et l’importance du lien social organisée le 01/06/26 salle Clarisse Brian-reclus à Sainte-Foy-la-Grande.
– Le Truck SOLIHA qui fait escale en Pays Foyen le 01/06/26 à Sainte-Foy-la-Grande et de le 05/06/26 à Pellegure,. Ce bus aménagé permet à ceux qui envisagent des travaux d’adaptation de leur logement de recevoir des conseils gratuits.
– Le Loto spectacle organisé le 04/06/26 salle de rencontre et d’échange culturel de Massugas.
– Les portes ouvertes de la MARPA La Tuquette de Margueron organisées le 05/06/2026   .

Dans différents lieux Sainte-Foy-la-Grande 33220 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 7 64 86 83 48 

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English : Semaine de lutte contre l’isolement des seniors

L’événement Semaine de lutte contre l’isolement des seniors Sainte-Foy-la-Grande a été mis à jour le 2026-05-04 par OT du Pays Foyen

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