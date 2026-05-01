Diffusion du film ‘Plus fort que moi’ Salle des fêtes Bruyères
Diffusion du film ‘Plus fort que moi’ Salle des fêtes Bruyères mercredi 20 mai 2026.
Bruyères
Diffusion du film ‘Plus fort que moi’
Salle des fêtes Place Jean Jaurès Bruyères Vosges
Tarif : – – EUR
6
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi Mercredi 2026-05-20 20:00:00
fin : 2026-05-20 22:01:00
Date(s) :
2026-05-20
Film britannique en VOST (2h01)
Synopsis Dans les années 1980, John Davidson grandit avec le syndrome de Gilles de la Tourette, une pathologie encore largement méconnue. Entre incompréhension, stigmatisation et détermination, son parcours d’abord semé d’embûches se transforme en combat pour être reconnu tel qu’il est, au-delà des préjugés.Adultes
6 .
Salle des fêtes Place Jean Jaurès Bruyères 88600 Vosges Grand Est +33 6 84 09 26 13
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English :
British film in VOST (2h01)
Synopsis: In the 1980s, John Davidson grew up with Gilles de la Tourette syndrome, a condition that is still largely unknown. Between misunderstanding, stigmatization and determination, his initially rocky journey becomes a fight to be recognized as he is, beyond prejudice.
L’événement Diffusion du film ‘Plus fort que moi’ Bruyères a été mis à jour le 2026-04-28 par OT BRUYERES VALLONS DES VOSGES
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