Diffusion du match France-Norvège Granville
Diffusion du match France-Norvège Granville mardi 16 juin 2026.
Granville
Diffusion du match France-Norvège
5 Rue de la Falaise Granville Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-16 21:00:00
fin : 2026-06-16 22:30:00
Date(s) :
2026-06-16
Venez vivre l’ambiance du match avec nous au Mercure Granville Le Grand Large !
Diffusion du match sur grand écran
Offre apéritive sur place pour accompagner cette belle soirée sportive.
Entre amis, en famille ou entre collègues, rejoignez nous pour encourager les Bleus dans une ambiance conviviale et chaleureuse !
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5 Rue de la Falaise Granville 50400 Manche Normandie +33 2 33 91 19 19 H6644@ACCOR.COM
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English : Diffusion du match France-Norvège
L’événement Diffusion du match France-Norvège Granville a été mis à jour le 2026-06-10 par OT Granville Terre et Mer
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