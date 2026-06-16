Granville

Diffusion du match France-Norvège

5 Rue de la Falaise Granville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-16 21:00:00

fin : 2026-06-16 22:30:00

Date(s) :

2026-06-16

Venez vivre l’ambiance du match avec nous au Mercure Granville Le Grand Large !

Diffusion du match sur grand écran

Offre apéritive sur place pour accompagner cette belle soirée sportive.

Entre amis, en famille ou entre collègues, rejoignez nous pour encourager les Bleus dans une ambiance conviviale et chaleureuse !

Invitez vos amis, partagez cette publication et venez vibrer avec nous pour cette soirée football au Mercure Granville ! .

5 Rue de la Falaise Granville 50400 Manche Normandie +33 2 33 91 19 19 H6644@ACCOR.COM

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English : Diffusion du match France-Norvège

L’événement Diffusion du match France-Norvège Granville a été mis à jour le 2026-06-10 par OT Granville Terre et Mer