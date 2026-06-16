Granville

Diffusion du match France-Sénégal

5 Rue de la Falaise Granville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-16 21:00:00

fin : 2026-06-16 22:30:00

Date(s) :

2026-06-16

Venez vivre l’ambiance du match avec nous au Mercure Granville Le Grand Large !

Diffusion du match sur grand écran

Offre apéritive sur place pour profiter pleinement de la soirée entre amis, en famille ou entre collègues.

Supportez votre équipe favorite dans une ambiance conviviale et festive !

Invitez vos amis, partagez l’événement et venez vibrer avec nous pour cette belle soirée football ! .

5 Rue de la Falaise Granville 50400 Manche Normandie +33 2 33 91 19 19 H6644@ACCOR.COM

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English : Diffusion du match France-Sénégal

L’événement Diffusion du match France-Sénégal Granville a été mis à jour le 2026-06-10 par OT Granville Terre et Mer