Diffusion du match France-Sénégal Granville
Diffusion du match France-Sénégal Granville mardi 16 juin 2026.
Granville
Diffusion du match France-Sénégal
5 Rue de la Falaise Granville Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-16 21:00:00
fin : 2026-06-16 22:30:00
Date(s) :
2026-06-16
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Diffusion du match sur grand écran
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5 Rue de la Falaise Granville 50400 Manche Normandie +33 2 33 91 19 19 H6644@ACCOR.COM
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English : Diffusion du match France-Sénégal
L’événement Diffusion du match France-Sénégal Granville a été mis à jour le 2026-06-10 par OT Granville Terre et Mer
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