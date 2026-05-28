Ciné-goûter les contes du pommier Cinéma Le Sélect Granville
Ciné-goûter les contes du pommier Cinéma Le Sélect Granville mercredi 17 juin 2026.
Granville
Ciné-goûter les contes du pommier
Cinéma Le Sélect 7 Boulevard d’Hauteserve Granville Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-17 16:00:00
fin : 2026-06-17 17:45:00
Date(s) :
2026-06-17
Lors d’un séjour chez leur grand-père, Suzanne (8 ans) s’improvise conteuse pour illuminer la maison d’histoires imaginaires et merveilleuses qu’elle raconte à ses deux frères, Tom et Derek, afin de combler l’absence de leur grand-mère. D’abord réticent, le grand-père finit par s’associer à leurs jeux et, par un tour de passe-passe, fait de leur week-end un moment de partage et de joyeux souvenirs.
Durée 1h10
La séance est suivie d’un petit goûter offert par le cinéma ! En partenariat avec La Mie Câline Granville ! .
Cinéma Le Sélect 7 Boulevard d’Hauteserve Granville 50400 Manche Normandie +33 2 33 50 00 27 granville@cine-movida.com
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English : Ciné-goûter les contes du pommier
L’événement Ciné-goûter les contes du pommier Granville a été mis à jour le 2026-05-25 par OT Granville Terre et Mer
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