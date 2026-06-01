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Diffusion match Football | France Norvège Melleville

Diffusion match Football | France Norvège Melleville vendredi 26 juin 2026.

Adresse : Salle Polyvalente

Ville : 76260 Melleville

Département : Seine-Maritime

Début : vendredi 26 juin 2026

Fin : vendredi 26 juin 2026

Heure de début : 21:00:00

Tarif :

Melleville

Diffusion match Football | France Norvège

Salle Polyvalente Melleville Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26 21:00:00
fin : 2026-06-26

Date(s) :
2026-06-26

Tous derrière les bleus !
Diffusion du match de Football France Norvège.
Restauration et buvette sur place.   .

Salle Polyvalente Melleville 76260 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 50 83 70 

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English : Diffusion match Football | France Norvège

L’événement Diffusion match Football | France Norvège Melleville a été mis à jour le 2026-06-13 par Office de Tourisme Destination Le Tréport Mers

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