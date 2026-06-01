Melleville

Diffusion match Football | France Norvège

Salle Polyvalente Melleville Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26 21:00:00

fin : 2026-06-26

Date(s) :

2026-06-26

Tous derrière les bleus !

Diffusion du match de Football France Norvège.

Restauration et buvette sur place. .

Salle Polyvalente Melleville 76260 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 50 83 70

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English : Diffusion match Football | France Norvège

L’événement Diffusion match Football | France Norvège Melleville a été mis à jour le 2026-06-13 par Office de Tourisme Destination Le Tréport Mers