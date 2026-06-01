Diffusion match Football | France Norvège Melleville
Diffusion match Football | France Norvège Melleville vendredi 26 juin 2026.
Melleville
Diffusion match Football | France Norvège
Salle Polyvalente Melleville Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26 21:00:00
fin : 2026-06-26
Date(s) :
2026-06-26
Tous derrière les bleus !
Diffusion du match de Football France Norvège.
Restauration et buvette sur place. .
Salle Polyvalente Melleville 76260 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 50 83 70
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Diffusion match Football | France Norvège
L’événement Diffusion match Football | France Norvège Melleville a été mis à jour le 2026-06-13 par Office de Tourisme Destination Le Tréport Mers
À voir aussi à Melleville (Seine-Maritime)
- Fête de la musique Melleville 21 juin 2026
- Grande fête locale et feu d’artifice Melleville 26 juin 2026