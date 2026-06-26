Diffusion Micro-Folie ballet Le Songe d’une nuit d’été Médiathèque Jean-Louis Villenave Labouheyre
mardi 11 août 2026 · Médiathèque Jean-Louis Villenave · Labouheyre
Informations pratiques
Labouheyre
Diffusion Micro-Folie ballet Le Songe d’une nuit d’été
Médiathèque Jean-Louis Villenave 142 rue Marie Labeyrie Labouheyre Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-11 17:30:00
fin : 2026-08-11 19:30:00
Date(s) :
2026-08-11
Découvrez Le Songe d’une nuit d’été, un ballet féerique inspiré de Shakespeare, où amours, magie et créatures enchantées se rencontrent au cœur d’une forêt mystérieuse.
Entrée libre, +8 ans & adulte, 2h
Découvrez Le Songe d’une nuit d’été, un ballet féerique inspiré de Shakespeare, où amours, magie et créatures enchantées se rencontrent au cœur d’une forêt mystérieuse.
Entrée libre, +8 ans & adulte, 2h .
Médiathèque Jean-Louis Villenave 142 rue Marie Labeyrie Labouheyre 40210 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 07 16 54 mediatheque.direction@labouheyre.fr
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English : Diffusion Micro-Folie ballet Le Songe d’une nuit d’été
Discover *A Midsummer Night’s Dream*, a magical ballet inspired by Shakespeare, where love, magic, and enchanted creatures come together in the heart of a mysterious forest.
Free admission, ages 8 and up & adults, 2 hours
L’événement Diffusion Micro-Folie ballet Le Songe d’une nuit d’été Labouheyre a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Cœur Haute Lande
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