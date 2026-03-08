Diffusion Micro-Folie Théâtre L’Île des esclaves Marivaux Médiathèque Jean-Louis Villenave Labouheyre

Diffusion Micro-Folie Théâtre L’Île des esclaves Marivaux

Médiathèque Jean-Louis Villenave
142 rue Marie Labeyrie
Labouheyre

24 mars 2026

fin : 2026-03-24

2026-03-24

Jacques Vincey met de nouveau en scène Marivaux, en compagnie des cinq jeunes comédiens de l’ensemble artistique du Centre Dramatique National de Tours.

Jacques Vincey met de nouveau en scène Marivaux, en compagnie des cinq jeunes comédiens de l’ensemble artistique du Centre Dramatique National de Tours. Ils nous invitent à interroger des formes d’asservissement qui, des plus intimes aux plus politiques, mutent sans disparaître à travers le temps.

+12ans, entrée libre .

English : Diffusion Micro-Folie Théâtre L’Île des esclaves Marivaux

Jacques Vincey once again directs Marivaux, in the company of five young actors from the Centre Dramatique National de Tours artistic ensemble.

+12years, free admission

