Diffusion Micro-Folie Théâtre L’Île des esclaves Marivaux Médiathèque Jean-Louis Villenave Labouheyre

Jacques Vincey met de nouveau en scène Marivaux, en compagnie des cinq jeunes comédiens de l’ensemble artistique du Centre Dramatique National de Tours.
Jacques Vincey met de nouveau en scène Marivaux, en compagnie des cinq jeunes comédiens de l’ensemble artistique du Centre Dramatique National de Tours. Ils nous invitent à interroger des formes d’asservissement qui, des plus intimes aux plus politiques, mutent sans disparaître à travers le temps.
+12ans, entrée libre .
Médiathèque Jean-Louis Villenave 142 rue Marie Labeyrie Labouheyre 40210 Landes Nouvelle-Aquitaine
English : Diffusion Micro-Folie Théâtre L’Île des esclaves Marivaux
Jacques Vincey once again directs Marivaux, in the company of five young actors from the Centre Dramatique National de Tours artistic ensemble.
+12years, free admission
