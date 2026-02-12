Diffusion Offenbach Report Le film

Nogent-sur-Vernisson Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-13 19:30:00

fin : 2026-03-13

Date(s) :

2026-03-13

Diffusion Offenbach Report Le film

Diffusion Offenbach Report-Le film. La micro folie Le Vernisson vous propose un voyage théâtral et musical , en compagnie d’Offenbach, Jacques Offenbach. L’Opéra National de Lorraine, en collaboration avec les Opéras du Grand Est a créé cette oeuvre originale. C’est l’histoire du célèbre musicien qui, après 40 ans de vie parisienne faite de succès et de batailles, part en tournée en New York et Philadelphie. Ce film montre la vie artistique riche en situations burlesques et politiques de cette fin du XIX ème siècle. Entrée libre sur réservation au 02 38 07 03 76. Ouverture des portes à 19h30 début de la diffusion à 20h. .

Nogent-sur-Vernisson 45290 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 07 03 76

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Diffusion Offenbach Report The film

L’événement Diffusion Offenbach Report Le film Nogent-sur-Vernisson a été mis à jour le 2026-02-12 par OT GATINAIS SUD