Diffussion de Mufasa Poilly-lez-Gien

Vendredi 14 août à 21h, diffusion gratuite du film Mufasa sur la plage de Poilly-lez-Gien.

Vendredi 14 août à 21h, la plage de Poilly-lez-Gien accueille une projection gratuite en plein air du film Mufasa. Rafiki y raconte à la jeune lionne Kiara, fille de Simba et Nala, la légende de Mufasa, aidé par l’incontournable duo Timon et Pumbaa.

À travers une série de flashbacks, le film retrace l’histoire de Mufasa, lionceau orphelin, et sa rencontre avec Taka, héritier d’une lignée royale. Ce récit initiatique, riche en aventures et en émotions, suit un groupe d’amis unis par le destin, confrontés à de nombreux dangers. Une soirée cinéma familiale à ne pas manquer. .

11 Route de Gien Poilly-lez-Gien 45500 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 05 19 45 actionculturelle@cc-giennoises.fr

English :

Friday August 14 at 9pm, free screening of the film Mufasa on the beach at Poilly-lez-Gien.

