Festival des Arts de la rue YE Poilly-lez-Gien

Spectacle YE ! pour le Festival des Arts de la Rue

Dans le cadre du Festival des Arts de la Rue, la plage de Poilly-lez-Gien accueille le vendredi 3 juillet à 22h30 le spectacle YE ! de la Compagnie Circus Baobab, proposé gratuitement au public.

Circus Baobab est un collectif d’artistes de cirque originaires de Guinée et de la diaspora, mêlant avec énergie les traditions du cirque africain et les écritures du cirque contemporain. À la croisée du divertissement moderne et des danses rituelles spectaculaires, ce spectacle offre une performance puissante et festive, accessible à tous. .

11 Route de Gien Poilly-lez-Gien 45500 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 05 19 45 actionculturelle@cc-giennoises.fr

YE! show for the Street Arts Festival

