Diffussion de Vice-Versa 2 Poilly-lez-Gien

Diffussion de Vice-Versa 2

11 Route de Gien Poilly-lez-Gien Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05 21:30:00

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-07-05

Dimanche 5 juillet à 21h30, diffusion gratuite du film Vice-Versa 2 à la plage de Gien.

Dimanche 5 juillet à 21h30, la plage de Gien accueille une projection gratuite en plein air du film Vice-Versa 2. Désormais adolescente, Riley voit son équilibre émotionnel bouleversé par l’arrivée de nouvelles émotions, dont Anxiété, au sein de son quartier général intérieur.

Initialement prévue en 2025, cette projection avait été annulée en raison des intempéries et est exceptionnellement reprogrammée pour l’été 2026. Une soirée cinéma conviviale à partager en famille ou entre amis. .

11 Route de Gien Poilly-lez-Gien 45500 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 05 19 45 actionculturelle@cc-giennoises.fr

English :

Sunday July 5 at 9:30pm, free screening of Vice-Versa 2 at Gien beach.

