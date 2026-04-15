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Dimanche animé Musique et Cirque Le Moulin de la Forêt Bazouges-la-Pérouse

Dimanche animé Musique et Cirque Le Moulin de la Forêt Bazouges-la-Pérouse dimanche 21 juin 2026.

Lieu : Le Moulin de la Forêt

Adresse : Base de Loisirs Récrénature

Ville : 35560 Bazouges-la-Pérouse

Département : Ille-et-Vilaine

Début : dimanche 21 juin 2026

Fin : dimanche 21 juin 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif :

Bazouges-la-Pérouse

Dimanche animé Musique et Cirque

Le Moulin de la Forêt Base de Loisirs Récrénature Bazouges-la-Pérouse Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 14:00:00
fin : 2026-06-21 19:00:00

Date(s) :
2026-06-21

Des découvertes spectaculaires avec l’école de cirque Le Rire du roseau, du jonglage pas comme les autres avec la compagnie Le Long Raccourci, du rire et de l’absurde comme on adore avec la Compagnie du Vide et même des balades musicales pour les tout-petits !

Sur place tout l’après-midi la ludothèque À Vous de Jouer (gratuit) et sa collection de jeux pour toute la famille, le Port miniature et les balades à poneys (payants).

Ouvert à tous Entrée libre et gratuite
Bar et restauration sur place   .

Le Moulin de la Forêt Base de Loisirs Récrénature Bazouges-la-Pérouse 35560 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 97 17 07 

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English :

L’événement Dimanche animé Musique et Cirque Bazouges-la-Pérouse a été mis à jour le 2026-04-15 par Office de Tourisme Couesnon Marches de Bretagne

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