Dimanche animé Musique et Cirque Le Moulin de la Forêt Bazouges-la-Pérouse
Dimanche animé Musique et Cirque Le Moulin de la Forêt Bazouges-la-Pérouse dimanche 21 juin 2026.
Bazouges-la-Pérouse
Dimanche animé Musique et Cirque
Le Moulin de la Forêt Base de Loisirs Récrénature Bazouges-la-Pérouse Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 14:00:00
fin : 2026-06-21 19:00:00
Date(s) :
2026-06-21
Des découvertes spectaculaires avec l’école de cirque Le Rire du roseau, du jonglage pas comme les autres avec la compagnie Le Long Raccourci, du rire et de l’absurde comme on adore avec la Compagnie du Vide et même des balades musicales pour les tout-petits !
Sur place tout l’après-midi la ludothèque À Vous de Jouer (gratuit) et sa collection de jeux pour toute la famille, le Port miniature et les balades à poneys (payants).
Ouvert à tous Entrée libre et gratuite
Bar et restauration sur place .
Le Moulin de la Forêt Base de Loisirs Récrénature Bazouges-la-Pérouse 35560 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 97 17 07
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Dimanche animé Musique et Cirque Bazouges-la-Pérouse a été mis à jour le 2026-04-15 par Office de Tourisme Couesnon Marches de Bretagne
À voir aussi à Bazouges-la-Pérouse (Ille-et-Vilaine)
- Exposition Jamais je ne t’oublierai Médiathèque Bazouges-la-Pérouse 5 mai 2026
- Vernissage de l’exposition Jamais je ne t’oublierai Médiathèque Bazouges-la-Pérouse 6 mai 2026
- Visite Guidée du cimetière Cimetière Bazouges-la-Pérouse 10 mai 2026
- Parcours/Spectacle Echos du sous-sol Cimetière Bazouges-la-Pérouse 10 mai 2026
- Dimanche animé Nature en forêt Forêt de Villecartier Bazouges-la-Pérouse 17 mai 2026