Dimanche animé Musique et Cirque Le Moulin de la Forêt Bazouges-la-Pérouse

Bazouges-la-Pérouse

Dimanche animé Musique et Cirque

Le Moulin de la Forêt Base de Loisirs Récrénature Bazouges-la-Pérouse Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 14:00:00

fin : 2026-06-21 19:00:00

Date(s) :

2026-06-21

Des découvertes spectaculaires avec l’école de cirque Le Rire du roseau, du jonglage pas comme les autres avec la compagnie Le Long Raccourci, du rire et de l’absurde comme on adore avec la Compagnie du Vide et même des balades musicales pour les tout-petits !

Sur place tout l’après-midi la ludothèque À Vous de Jouer (gratuit) et sa collection de jeux pour toute la famille, le Port miniature et les balades à poneys (payants).

Ouvert à tous Entrée libre et gratuite

Bar et restauration sur place .

Le Moulin de la Forêt Base de Loisirs Récrénature Bazouges-la-Pérouse 35560 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 97 17 07

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English :

L’événement Dimanche animé Musique et Cirque Bazouges-la-Pérouse a été mis à jour le 2026-04-15 par Office de Tourisme Couesnon Marches de Bretagne