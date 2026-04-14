Dimanches animés Spectacles vivants Forêt de Villecartier Bazouges-la-Pérouse
Dimanches animés Spectacles vivants Forêt de Villecartier Bazouges-la-Pérouse dimanche 19 juillet 2026.
Bazouges-la-Pérouse
Dimanches animés Spectacles vivants
Forêt de Villecartier Base de loisirs Récré Nature Bazouges-la-Pérouse Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 14:00:00
fin : 2026-07-19 19:00:00
Date(s) :
2026-07-19
Rendez-vous pour le dernier Dimanche Animé de la saison en forêt de Villecartier !
Au programme
Un subtil (ou pas !) jeu d’équilibre avec la compagnie Alchymère, des marionnettes à fils débordant d’amour et de poésie et plein de belles surprises artistiques pour se laisser emporter !
Ouvert à tous Entrée libre et gratuite .
Forêt de Villecartier Base de loisirs Récré Nature Bazouges-la-Pérouse 35560 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 97 17 07
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English :
L’événement Dimanches animés Spectacles vivants Bazouges-la-Pérouse a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de Tourisme Couesnon Marches de Bretagne
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