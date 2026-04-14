Dimanches animés Spectacles vivants Forêt de Villecartier Bazouges-la-Pérouse

Bazouges-la-Pérouse

Dimanches animés Spectacles vivants

Forêt de Villecartier Base de loisirs Récré Nature Bazouges-la-Pérouse Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-19 14:00:00

fin : 2026-07-19 19:00:00

Date(s) :

2026-07-19

Rendez-vous pour le dernier Dimanche Animé de la saison en forêt de Villecartier !

Au programme

Un subtil (ou pas !) jeu d’équilibre avec la compagnie Alchymère, des marionnettes à fils débordant d’amour et de poésie et plein de belles surprises artistiques pour se laisser emporter !

Ouvert à tous Entrée libre et gratuite .

Forêt de Villecartier Base de loisirs Récré Nature Bazouges-la-Pérouse 35560 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 97 17 07

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English :

L’événement Dimanches animés Spectacles vivants Bazouges-la-Pérouse a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de Tourisme Couesnon Marches de Bretagne