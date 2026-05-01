Il était une fois dans l’ouest Spectacle musical Salle des fêtes Bazouges-la-Pérouse

Bazouges-la-Pérouse

Il était une fois dans l’ouest Spectacle musical

Salle des fêtes 25 Rue du Maine Bazouges-la-Pérouse Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 18:15:00

fin : 2026-05-30 21:30:00

Date(s) :

2026-05-30

L’association de l’école Music’A Bazouges, en partenariat avec Art et Culture d’Antrain, Music’A Montreuil de Montreuil-sur-Ille et Familles rurales de Dingé, vous convie à son concert de fin d’année.

Au programme

18h15 Il était une fois dans l’Ouest Spectacle de chant et musique des élèves et choristes

19h30 Petite restauration (taboulé, hot dog, crêpes, buvette)

20h30 Concert des Chorales (réunion des chorales de Bazouges-la-Pérouse, Montreuil-sur-Ille et Dingé Répertoire varié)

Entrée libre Participation au chapeau. .

Salle des fêtes 25 Rue du Maine Bazouges-la-Pérouse 35560 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 02 73 14 73

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English :

L’événement Il était une fois dans l’ouest Spectacle musical Bazouges-la-Pérouse a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de Tourisme Couesnon Marches de Bretagne