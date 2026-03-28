Soirée moules-frites avec concert Bazouges-la-Pérouse Bazouges-la-Pérouse

Bazouges-la-Pérouse

Soirée moules-frites avec concert

Bazouges-la-Pérouse 2 Rue du Lavoir Bazouges-la-Pérouse Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03

fin : 2026-07-03

Date(s) :

2026-07-03

Le restaurant Terre et Mer vous convie à une soirée repas-concert !

Au programme Moules-frites Fish & Chips Jambon braisé, le tout accompagné d’une ambiance musicale assurée ! .

Bazouges-la-Pérouse 2 Rue du Lavoir Bazouges-la-Pérouse 35560 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 17 53 11

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English :

L’événement Soirée moules-frites avec concert Bazouges-la-Pérouse a été mis à jour le 2026-06-15 par Office de Tourisme Couesnon Marches de Bretagne