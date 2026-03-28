Sortie nature Le monde des amphibiens Lieu-dit l’Ânerie Bazouges-la-Pérouse

Bazouges-la-Pérouse

Sortie nature Le monde des amphibiens

Lieu-dit l’Ânerie Etang Bazouges-la-Pérouse Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12

fin : 2026-08-12

Date(s) :

2026-08-12

L’Office de Tourisme Couesnon Marches de Bretagne vous convie à une balade nature avec Guillaume Morin de Biosphère et Compagnie.

Autour de l’étang de l’Ânerie à Bazouges-la-Pérouse, Guillaume vous présentera le mode de vie singulier des amphibiens et des batraciens. Ambiance conviviale et familiale au programme avec des observations, des jeux, des quizz…

Réservation obligatoire Limité à 25 personnes. .

Lieu-dit l’Ânerie Etang Bazouges-la-Pérouse 35560 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 97 40 94

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English :

L’événement Sortie nature Le monde des amphibiens Bazouges-la-Pérouse a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de Tourisme Couesnon Marches de Bretagne