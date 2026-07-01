Soirée Laser Game Bazouges-la-Pérouse
jeudi 30 juillet 2026 · Bazouges-la-Pérouse
Informations pratiques
Bazouges-la-Pérouse
Soirée Laser Game
Place de l’église Bazouges-la-Pérouse Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 17:30:00
fin : 2026-07-30
Date(s) :
2026-07-30
Le Comité des Fêtes de Bazouges-la-Pérouse organise une soirée Laser Game avec un parcours spécifique installé par LASER STREET sur la place de l’église pour découvrir ou redécouvrir les sensations du paintball.
L’objectif de cette soirée est de proposer une animation estivale dans notre Petite Cité de Caractère à destination de l’ensemble des personnes qui ne sont pas encore en vacances. .
Place de l’église Bazouges-la-Pérouse 35560 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 69 53 68 35
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English :
L’événement Soirée Laser Game Bazouges-la-Pérouse a été mis à jour le 2026-07-22 par Office de Tourisme Couesnon Marches de Bretagne
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