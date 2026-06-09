Dimanche des arts Meschers-sur-Gironde
Dimanche des arts Meschers-sur-Gironde dimanche 16 août 2026.
Meschers-sur-Gironde
Dimanche des arts
avenue du Port Meschers-sur-Gironde Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-16 10:00:00
fin : 2026-08-16 18:00:00
Date(s) :
2026-08-16
Dimanche des arts
Le dimanche des arts se tiendra sur le parking du port (côté restaurants). Toute personne désirant exposer peut contacter la présidente Martine Filloleau (Tél 06 13 58 62 43).
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avenue du Port Meschers-sur-Gironde 17132 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 13 58 62 43
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English :
Art Sunday
Art Sunday will be held in the harbour parking lot (restaurant side). Anyone wishing to exhibit can contact president Martine Filloleau (Tel 06 13 58 62 43).
L’événement Dimanche des arts Meschers-sur-Gironde a été mis à jour le 2026-06-09 par Royan Atlantique
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