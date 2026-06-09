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Dimanche des arts Meschers-sur-Gironde

Dimanche des arts Meschers-sur-Gironde dimanche 16 août 2026.

Adresse : avenue du Port

Ville : 17132 Meschers-sur-Gironde

Département : Charente-Maritime

Début : dimanche 16 août 2026

Fin : dimanche 16 août 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Meschers-sur-Gironde

Dimanche des arts

avenue du Port Meschers-sur-Gironde Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-16 10:00:00
fin : 2026-08-16 18:00:00

Date(s) :
2026-08-16

Dimanche des arts

Le dimanche des arts se tiendra sur le parking du port (côté restaurants). Toute personne désirant exposer peut contacter la présidente Martine Filloleau (Tél 06 13 58 62 43).
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avenue du Port Meschers-sur-Gironde 17132 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 13 58 62 43 

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English :

Art Sunday

Art Sunday will be held in the harbour parking lot (restaurant side). Anyone wishing to exhibit can contact president Martine Filloleau (Tel 06 13 58 62 43).

L’événement Dimanche des arts Meschers-sur-Gironde a été mis à jour le 2026-06-09 par Royan Atlantique

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