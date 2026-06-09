Meschers-sur-Gironde

Dimanche des arts

avenue du Port Meschers-sur-Gironde Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-16 10:00:00

fin : 2026-08-16 18:00:00

Date(s) :

2026-08-16

Dimanche des arts



Le dimanche des arts se tiendra sur le parking du port (côté restaurants). Toute personne désirant exposer peut contacter la présidente Martine Filloleau (Tél 06 13 58 62 43).

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avenue du Port Meschers-sur-Gironde 17132 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 13 58 62 43

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English :

Art Sunday



Art Sunday will be held in the harbour parking lot (restaurant side). Anyone wishing to exhibit can contact president Martine Filloleau (Tel 06 13 58 62 43).

L’événement Dimanche des arts Meschers-sur-Gironde a été mis à jour le 2026-06-09 par Royan Atlantique