Dimanche des Kids Ferme de Quincé Rennes Dimanche 10 mai, 12h00 Ille-et-Vilaine

Gratuit

Quincé se met à hauteur d’enfants ! Venez participer en famille à plusieurs ateliers, laissez vous guider par les rythmes endiablés de la boum, ou profiter tout simplement de nos jeux en bois, access…

On consacre ce beau dimanche de printemps aux joies de l’enfance ! Venez participer en famille à plusieurs ateliers, vous éclater à la Boum, ou profiter tout simplement de nos jeux en bois en toute liberté. Plus on est de fous, plus on rit ! L’évènement est accessible à tous les âges.

PROGRAMMATION :

→De 12h à 14h : c’est le retour tant attendu des Moules Frites ! (12 euros)

Sur réservation : [coordination@quince.bzh](mailto:coordination@quince.bzh)

→ Atelier d’arts plastiques, 14h et 15h, avec Valdo (inscriptions sur place, places limitées)

→ Atelier cuisine “Fabrique ton goûter”, 15h-17h, avec Zoé (inscriptions sur place, places limitées)

→ Initiation au MAO ( Musique Assistée par Ordinateur), 16h-17h (inscriptions sur place, places limitées)

→ Boom tous âges à partir de 17h

→ Jeux géants en bois, accessible tout le long de la journée

Inscription sur place dans la limite des places disponibles.

Retrouvez le programme détaillé sur le site de le ferme : [quince.bzh](https://quince.bzh/)

Venez vous amuser à Quincé!

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-05-10T12:00:00.000+02:00

Fin : 2026-05-10T20:00:00.000+02:00

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07 66 43 82 58 coordination@quince.bzh http://www.quince.bzh

Ferme de Quincé Ferme de Quincé, Le Haut Quincé, Rennes, France Villejean – Beauregard Rennes 35760 Ille-et-Vilaine



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