DIMANCHE D’EXCEPTION CHÂTEAU DE LA COUR A GRAZAY Grazay dimanche 16 août 2026.

Grazay

DIMANCHE D’EXCEPTION CHÂTEAU DE LA COUR A GRAZAY

RDV devant l’église de Grazay Grazay Mayenne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-16 15:00:00

fin : 2026-08-16

Date(s) :

2026-08-16

En compagnie d’un guide-conférencier, franchissez le portail d’une demeure d’exception du Pays d’art et d’histoire Coëvrons-Mayenne.

Avec sa silhouette aux volumes étonnants, le château de la Cour attire le regard. Construit au 16e siècle dans un style Renaissance, cette demeure incarne le rang de ses propriétaires, la famille de Bazogers qui s’est illustrée par des charges notables à la ville de Mayenne. De sa construction à nos jours, plongez dans l’histoire de ce patrimoine d’exception.

Lieu de rendez-vous devant l’église de Grazay

Tarifs Plein tarif 5 € / Tarif réduit 3,50 € / Gratuit (-18 ans) .

RDV devant l’église de Grazay Grazay 53440 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 58 13 00 coevrons-mayenne@lamayenne.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Accompanied by a tour guide and lecturer, step through the gates of an exceptional residence in the Co%EBvrons-Mayenne Region of Art and History.

L’événement DIMANCHE D’EXCEPTION CHÂTEAU DE LA COUR A GRAZAY Grazay a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de Tourisme Mayenne Co