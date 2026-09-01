Dimanche en musique avec Mister Kopp Sur le pouce et plus Salies-de-Béarn
dimanche 20 septembre 2026 · Sur le pouce et plus · Salies-de-Béarn
Informations pratiques
Salies-de-Béarn
Dimanche en musique avec Mister Kopp
Sur le pouce et plus 11 rue du Canal Salies-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 12:30:00
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-20
Qui donnera le rythme aux dimanches de Sur le pouce et plus ? Plongez dans une ambiance musicale en compagnie de Mister Kopp, qui chante les tubes. Pensez à réserver une table et profitez d’un dimanche gourmand en musique ! .
Sur le pouce et plus 11 rue du Canal Salies-de-Béarn 64270 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 47 73 02 85 surlepouceetplus@gmail.com
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English :
L’événement Dimanche en musique avec Mister Kopp Salies-de-Béarn a été mis à jour le 2026-08-25 par OT Béarn des Gaves
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