Dimanche en musique avec Pierre Chérèze Sur le pouce et plus Salies-de-Béarn

dimanche 30 août 2026 · Sur le pouce et plus · Salies-de-Béarn

Informations pratiques

Salies-de-Béarn

Dimanche en musique avec Pierre Chérèze

Sur le pouce et plus 11 Rue du Canal Salies-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-30 12:30:00

fin : 2026-08-30

Date(s) :

2026-08-30

Qui donnera le rythme aux dimanches de Sur le Pouce et Plus ? Plongez dans une ambiance musicale au son des plus belles chansons de variété, en compagnie du guitariste Pierre Chérèze. Pensez à réserver une table et profitez d’un dimanche gourmand en musique ! .

Sur le pouce et plus 11 Rue du Canal Salies-de-Béarn 64270 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 47 73 02 85 surlepouceetplus@gmail.com

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English : Dimanche en musique avec Pierre Chérèze

L’événement Dimanche en musique avec Pierre Chérèze Salies-de-Béarn a été mis à jour le 2026-08-07 par OT Béarn des Gaves