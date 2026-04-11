Dimanche gratuit Musée Basque et de l’histoire de Bayonne Bayonne

Bayonne

Dimanche gratuit

Musée Basque et de l’histoire de Bayonne 37 quai des Corsaires Bayonne Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-03 10:00:00

fin : 2026-05-03 18:00:00

Date(s) :

2026-05-03

Entrée libre et gratuite tout les premiers dimanches de mois. .

Musée Basque et de l’histoire de Bayonne 37 quai des Corsaires Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 59 08 98 accueil@musee-basque.fr

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English : Dimanche gratuit

L’événement Dimanche gratuit Bayonne a été mis à jour le 2026-04-08 par OT Bayonne