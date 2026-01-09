Dimanche salsa, bachata, kizomba à La Seiche La Seiche à Sevrier (Près d’Annecy, Haute-Savoie) Sevrier
La Seiche organise chaque dimanche un événement SBK (salsa, bachata, kizomba).
La Seiche organise **chaque dimanche** un événement SBK, **salsa, bachata, kizomba**. Initiation tous niveaux et soirées animés par des danseurs professionnels de l’école de danse Annecy Bachata.
Avec bar et restauration sur place.
infos : [laseiche.fr](https://lemarchedelaseiche.fr/sortir-sevrier-annecy/)
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-01-11T18:00:00.000+01:00
Fin : 2026-04-26T22:30:00.000+02:00
https://lemarchedelaseiche.fr/events/categorie/salsa-bachata-sevrier/
La Seiche à Sevrier (Près d’Annecy, Haute-Savoie) 35 route de Piron Sevrier 74320 Haute-Savoie