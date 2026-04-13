Dimanche sans fin. Maurizion Cattelan et la collection du Centre Pompidou, Centre Pompidou – Metz, Metz

Dimanche sans fin. Maurizion Cattelan et la collection du Centre Pompidou Samedi 23 mai, 18h00 Centre Pompidou – Metz Moselle

Entrée libre et gratuite dans le cadre de la NDM 2026

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Fin : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Depuis son ouverture en mai dernier pour les 15 ans du Centre Pompidou-Metz, l’exposition « Dimanche sans fin » a rencontré un succès public exceptionnel. L’exposition présente une sélection de 400 œuvres issues des collections du Centre Pompidou en dialogue avec 40 créations de Maurizio Cattelan, le tout dans une atmosphère joyeuse et subversive, jusqu’au gigantesque baby-foot Stadium, régulièrement mis en action lors de parties improvisées.

Centre Pompidou – Metz 1 parvis des droits de l’homme, 57000 Metz, France Metz 57000 Le Sablon Moselle Grand Est +33387153939 http://www.centrepompidou-metz.fr Situé au cœur de l’Europe, à Metz, en Lorraine, le Centre Pompidou-Metz est un espace de découverte de la création artistique sous toutes ses formes, un lieu de vie où se succèdent des événements tout au long de l’année. Il présente des expositions temporaires de niveau international, bénéficiant de prêts du Centre Pompidou – Musée national d’art moderne.

Musée placé sous la tutelle du Centre Pompidou à Paris, il bénéficie de l’appellation “musée de France”. À pied : à 2 min de la gare TGV de Metz-Ville, à 10 min du centre historique. En voiture : autoroutes A4 (Paris/Strasbourg) et A31 (Luxembourg/Lyon), sortie Metz-Centre. Parking : 700 places disponibles. En train : gare TGV de Metz-Ville. Trains directs : 1h20 depuis Paris, 40 min depuis Luxembourg-Ville. Gare Lorraine TGV (à 35 km de Metz, navettes à disposition). Trains directs : 2h depuis Lille-Europe, 4h depuis Rennes, 5h depuis Bordeaux.

Depuis son ouverture en mai dernier pour les 15 ans du Centre Pompidou-Metz, l’exposition « Dimanche sans fin » a rencontré un succès public exceptionnel. L’exposition présente une sélection de 400…

Maurizio Cattelan, Comedian, 2019. Courtesy, Maurizio Cattelan’s Archive et Perrotin / Photo : © Chloé Lecarpentier