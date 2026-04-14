Dimanche sport en famille – Tennis de table, Complexe Sportif Roger-Piccaud, Orvault

Dimanche sport en famille – Tennis de table Dimanche 14 juin, 09h30 Complexe Sportif Roger-Piccaud Loire-Atlantique

2€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-14T09:30:00+02:00 – 2026-06-14T12:30:00+02:00

Fin : 2026-06-14T09:30:00+02:00 – 2026-06-14T12:30:00+02:00

Venez en famille découvrir le tennis de table, complexe sportif de la Cholière à Orvault le dimanche 14 juin 2026, avec les éducateurs sportifs et les associations sportives, à Orvault.

A partir de 8 ans

Dimanche , c’est sport en famille, est organisé par le service Éducation Sportive, en collaboration avec une association sportive. Un dimanche par mois, c’est l’occasion en famille de découvrir une activité sportive tout au long de l’année. Trois créneaux horaires sont proposés par dimanches : 9h30/10h30, 10h30/11h30 et 11h30/ 12h30.

Tarif unique de 2€ par personne

Inscription sur le Portail Famille : https://www.orvault.fr/demarches-et-services/enfance-jeunesse/portail-famille/espace-et-portail-famille/

Complexe Sportif Roger-Piccaud 108B Avenue Claude Antoine Peccot, Orvault Orvault 44700 La Salentine Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.orvault.fr/demarches-et-services/enfance-jeunesse/portail-famille/espace-et-portail-famille/ »}] [{« link »: « https://www.orvault.fr/demarches-et-services/enfance-jeunesse/portail-famille/espace-et-portail-famille/ »}]

Venez en famille découvrir le tennis de table, complexe sportif de la Cholière à Orvault le dimanche 14 juin 2026, avec les éducateurs sportifs et les associations sportives, à Orvault. activité en famille