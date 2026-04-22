DIMANCHES de Saint Gabriel RD 33 Tarascon

Tarascon

DIMANCHES de Saint Gabriel

Dimanche 3 mai 2026 de 10h à 18h. RD 33 Chapelle Saint-Gabriel Tarascon Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-03 10:00:00

fin : 2026-05-03 18:00:00

Date(s) :

2026-05-03

Le DIMANCHE de Saint-Gabriel du 3 mai programme un concert à 15h avec l’ensemble Luis et Rosa et son répertoire latino américain de chant, guitare et violoncelle !

Rosa Ines Villegas, franco-colombienne rencontre Luis Pousa guitariste argentin exilé en Avignon ! Leur collaboration magique s’élabore aux pieds des Cévennes, et, en compagnie de la violoncelliste anglaise Catherine Morrison ils nous invitent dans un répertoire classique latino-américain agrémenté de compositions originales teintées de la nostalgie du folklore d’Amérique latine et de la folk anglaise … Intimité, voyage et poésie sont en partage ! À l’ombre des oliviers, à 12h30 le pique-nique convivial sera tiré du sac avec des tables et bancs mis à disposition sur place ! À 16h la visite commentée de la chapelle, la permanence de l’association avec la vente du livre Le Joyaux de de l’Art Roman ! .

RD 33 Chapelle Saint-Gabriel Tarascon 13150 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur st.gabriel.asso@orange.fr

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English :

Saint-Gabriel’s DIMANCHE on May 3 features a concert at 3pm by the Luis et Rosa ensemble, with their Latin-American repertoire of vocals, guitar and cello!

L’événement DIMANCHES de Saint Gabriel Tarascon a été mis à jour le 2026-04-22 par Communauté d’agglomération Arles Crau Camargue Montagnette (ACCM)