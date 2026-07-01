Dimoné – L’humeur du jaune d’oeuf à midi, Salle Paul-Fort, Nantes

Informations pratiques

Dimoné – L’humeur du jaune d’oeuf à midi Samedi 3 octobre, 18h00 Salle Paul-Fort Loire-Atlantique

de 13€ à 18€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T18:00:00+02:00 – 2026-10-03T19:30:00+02:00

Fin : 2026-10-03T18:00:00+02:00 – 2026-10-03T19:30:00+02:00

Par désir d’aventure et de découverte artistique, il provoque l’envie d’un nouveau vertige, d’une nouvelle énergie !

Salle Paul-Fort 9 rue Basse Porte, Nantes Nantes 44000 Hauts-Pavés – Saint-Félix Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « http://www.labouchedair.com »}]

D’une voix pénétrante à la fois grave et soyeuse, Dimoné distille une poésie sans fard, presque charnelle, posée sur une pop mélodique portée par sa guitare.

Marc Ginot