Dimoné – L’humeur du jaune d’oeuf à midi, Salle Paul-Fort, Nantes
samedi 3 octobre 2026 · Salle Paul-Fort · Nantes
Informations pratiques
Dimoné – L’humeur du jaune d’oeuf à midi Samedi 3 octobre, 18h00 Salle Paul-Fort Loire-Atlantique
de 13€ à 18€
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T18:00:00+02:00 – 2026-10-03T19:30:00+02:00
Fin : 2026-10-03T18:00:00+02:00 – 2026-10-03T19:30:00+02:00
Par désir d’aventure et de découverte artistique, il provoque l’envie d’un nouveau vertige, d’une nouvelle énergie !
Salle Paul-Fort 9 rue Basse Porte, Nantes Nantes 44000 Hauts-Pavés – Saint-Félix Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « http://www.labouchedair.com »}]
D’une voix pénétrante à la fois grave et soyeuse, Dimoné distille une poésie sans fard, presque charnelle, posée sur une pop mélodique portée par sa guitare.
Marc Ginot
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