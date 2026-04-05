Dinard Comedy Festival 2026 Deuxième soirée de Compétition Palais des Arts et des Festivals Dinard

Dinard

Dinard Comedy Festival 2026 Deuxième soirée de Compétition

Palais des Arts et des Festivals 2 Boulevard Wilson Dinard Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-01 20:15:00

fin : 2026-05-01

Date(s) :

2026-05-01

Seconde soirée de Compétition

Sans aucun doute l’un des moments les plus attendus du festival. Vous aurez la chance de découvrir ici à Dinard les nouveaux talents de la scène humour.

Avec:

Nina Azoulai, Ilona, Clément Naslin, Lala Sagna

NINA AZOULAI

Bonne copine

Nina a grandi avec une idée très claire de la réussite un bon métier, un bon mari, des enfants.

Tout était prêt. Sauf elle.

Avec sarcasme et autodérision, Nina raconte comment elle a tenté de cocher les cases l’entreprise, les régimes, les dates…

Résultat ? Une reconversion professionnelle, un coming-out et quelques repas de famille mouvementés.

Un spectacle drôle et libérateur sur les chemins qu’on nous trace… et ceux qu’on finit par choisir.

ILONA

Grave

Ilona est une jeune humoriste bruxelloise, elle est montée sur scène pour une raison simple l’échec.

Après plusieurs années (ratées) à l’université, elle en large accord avec l’établissement décide qu’il est temps de se diriger vers autre chose. Et quitte à n’avoir plus rien à perdre, autant se lancer dans le stand up, discipline dont elle osait à peine rêver.

Mais comment créer quelque chose de beau lorsque tout s’écroule autour de nous ? Comment rassembler quand on se sent seul.e avec du monde autour ? En abordant son ancien journal intime, ses discussions Whatsapp familiales, les One Direction, Ilona propose une véritable ode à l’échec.

Pour tout public à partir de 12 ans

CLÉMENT NASLIN

Un mec d’aujourd’hui avec un cerveau qui tourne à fond mais dans le vide. Avec un humour piquant, une énergie contagieuse, il analyse tout… Beaucoup trop.

Venez écouter ses névroses vous vous sentirez sans doute normal.

LALA SAGNA

La grande classe

Lala partage avec ironie et humour ses tribulations de professeur le jour et stand-uppeuse la nuit.

Cette double vie donne deux couleurs à ce spectacle qui aborde évidemment des thématiques scolaires mais aussi des thèmes de société beaucoup plus divers.

Billetterie

En ligne https://dinard-comedy-festival.fr/ .

Palais des Arts et des Festivals 2 Boulevard Wilson Dinard 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne

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English :

L’événement Dinard Comedy Festival 2026 Deuxième soirée de Compétition Dinard a été mis à jour le 2026-04-05 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme