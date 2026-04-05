Dinard Comedy Festival 2026 Gala de Cloture Sellig Palais des Arts et des Festivals Dinard

Dinard

Dinard Comedy Festival 2026 Gala de Cloture Sellig

Palais des Arts et des Festivals 2 Boulevard Wilson Dinard Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-02 20:15:00

fin : 2026-05-02

Date(s) :

2026-05-02

Gala de clôture

Épisode 6 Un spectacle de SELLIG

Dans le nouveau spectacle écrit et mis en scène par Sellig, l’humoriste va encore plus loin dans l’exploration de notre quotidien. Pour notre plus grand plaisir il décortique avec un humour piquant et une précision diabolique des situations en apparences banales qui se révèlent être en réalité bien plus complexes que ce qu’elles laissent paraître.

Il vous parlera de son apprentissage musclé en cuisine et de sa cinquantroizaine apparemment plus difficile à avaler que la cinquantaine.

Pour finir vous passerez un Noël à l’ancienne, et surtout inoubliable, chez sa célèbre soeur et son non moins charismatique beau-frère, Bernard.

Au final, vos tracas, vos agacements et vos énervements du jour s’envoleront comme par magie pendant 1h30… Soyez les bienvenus dans l’épisode 6.

Tarifs

Tarif plein 35€

Tarif réduit 29€ ( Personne en recherche d’emploi/Etudiant RSA, retraités non imposables, moins de 16 ans)

LE SPECTACLE SERA PRÉCÉDÉ DE LA REMISE DES VIOLET DU DINARD COMEDY FESTIVAL 2026

Billetterie

En ligne https://dinard-comedy-festival.fr/# .

Palais des Arts et des Festivals 2 Boulevard Wilson Dinard 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne

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English :

L’événement Dinard Comedy Festival 2026 Gala de Cloture Sellig Dinard a été mis à jour le 2026-04-05 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme