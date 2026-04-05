Dinard Comedy Festival 2026 Mathieu Madenian A pleurer de rire Auditorium Stephan Bouttet Dinard

Dinard

Dinard Comedy Festival 2026 Mathieu Madenian A pleurer de rire

Auditorium Stephan Bouttet 6 Rue Sadi Carnot Dinard Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-02 17:00:00

fin : 2026-05-02

Date(s) :

2026-05-02

Spectacle A pleurer de rire

” A PLEURER DE RIRE “, c’est la promesse que fait Mathieu Madenian avec ce quatrième et nouveau spectacle.

Il nous raconte avec son sens inouï de l’autodérision comment sa vie et ses certitudes les plus profondes ont été bouleversées l’arrivée tardive de son premier enfant. Pendant une heure menée à tambours battants, Mathieu nous embarque dans une plongée à travers l’univers tumultueux d’un père nouvellement émoulu qui tente de jongler avec l’absurdité d’un monde au bord du chaos tout en apprenant les ficelles de la paternité. Comment concilier son éducation traditionnelle avec la nouvelle vague de paternité moderne ?

Comment expliquer à son fils les concepts de genre… alors qu’il ne maîtrise même pas TikTok ? Et surtout, comment ne pas passer pour un boomer largué ?

Avec ce talent unique pour transformer le quotidien en comédie, Mathieu nous offre un spectacle où il parle de ses erreurs, de ses ratés, et des leçons qu’il tire de son petit garçon, qui, à peine né, semble déjà en savoir plus sur la vie que lui. Un voyage hilarant et émouvant dans lequel Mathieu nous livre son spectacle à la fois le plus personnel et le plus universel.

Artiste Mathieu Madenian Metteur en scène Kader Aoun

Billetterie

En ligne https://dinard-comedy-festival.fr/ .

Auditorium Stephan Bouttet 6 Rue Sadi Carnot Dinard 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne

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L’événement Dinard Comedy Festival 2026 Mathieu Madenian A pleurer de rire Dinard a été mis à jour le 2026-04-05 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme