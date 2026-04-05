Dinard Comedy Festival 2026 Thomas Croisière Voyage en comédie Auditorium Stephan Bouttet Dinard

Dinard

Dinard Comedy Festival 2026 Thomas Croisière Voyage en comédie

Auditorium Stephan Bouttet 6 Rue Sadi Carnot Dinard Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-01 17:00:00

fin : 2026-05-01

Date(s) :

2026-05-01

Kaly Productions et Christophe Meilland présentent

Autant une initiation qu’un hommage au cinéma, Thomas Croisière nous embarque pour 80 minutes de rires, souvenirs et anecdotes aussi incroyables que les merveilles de comédies qu’il évoque. Grâce à elles, nous retrouvons avec gourmandise les sacrés monstres du 7e art que sont Bébel, de Funès, Le Splendide et tant d’autres.

Notre Monsieur Cinéma, partisan du rire ensemble, nous invite à (re)voir et (re)découvrir ces comédies populaires qu’il aime tant et qu’il a partagées avec ses enfants avant de les offrir au public.

Un spectacle qui vous enchantera pour peu qu’il laisse aussi libre cours à son autre passion le karaoké. Vive le cinéma !

Billetterie

En ligne https://dinard-comedy-festival.fr/ .

Auditorium Stephan Bouttet 6 Rue Sadi Carnot Dinard 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne

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English :

L’événement Dinard Comedy Festival 2026 Thomas Croisière Voyage en comédie Dinard a été mis à jour le 2026-04-05 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme