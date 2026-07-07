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Dinard en Tango Festival COSEC Dinard

vendredi 10 juillet 2026 · COSEC · Dinard

Informations pratiques

Début
vendredi 10 juillet 2026
Fin
lundi 13 juillet 2026
Lieu
COSEC
Adresse
29 Rue Gouyon-Matignon
Ville
35800 Dinard
Département
Ille-et-Vilaine
Tarif

Dinard

Dinard en Tango Festival

COSEC 29 Rue Gouyon-Matignon Dinard Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10
fin : 2026-07-13

Date(s) :
2026-07-10

Participez au Dinard Tango Festival les 10, 11, 12 et 13 juillet 2026

Programme:

Vendredi 10/07/2026
15h/20h Milonga avec Dj Patrick ( Dinard en Tango ) sur la digue de la plage de l’écluse à Dinard.

Samedi 11/07/2026 au COSEC
11h/12h30 Initiation Tango avec Juliette Huet.
13h/14h Atelier Chacarera avec Sofya et Chucky.
14h30/18h Ateliers avec Fanny et Fabien.
14h30/18h30 Milonga avec Dj Sergey ( Rennes ).
20h30/1h Milonga de Gala avec Orchestre Apolo Tango (5 musiciens)
– El cantor de la milonga Federico Pierro.
-Dj Juliette ( Rennes ).
-Ronda des 6 Maestros.
-Show des Maestros Fanny Quemeneur et Fabien Pavelet.

Dimanche 12/07/2026 AU COSEC
11h/18h Ateliers avec Cécile et Rémi.
13h/14h Atelier Chacarera avec Sofya et Chucky.
14h30/18h30 Milonga avec Dj Fernando Romero Chucky ( Argentine ).
20h30/1h Milonga avec
Dj Santoz ( Finistère ).
Show des Maestros Cécile Rouanne et Rémi Esterle.

Lundi 13/07/2026 AU COSEC
14h30/18h30 Milonga avec Dj Wim ( Belgique ).
Show de folklore Argentin avec les Maestros Sofya Petrichenko et Fernando Romero Chucky.
Une performance légendaire de chacarera avec le grand maestro Chucky.
19h/22h Milonga de Despedida avec Dj Alonso ( Rennes).

Inscription https://www.helloasso.com/associations/dinard-en-tango   .

COSEC 29 Rue Gouyon-Matignon Dinard 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 62 15 71 09 

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English :

L’événement Dinard en Tango Festival Dinard a été mis à jour le 2026-07-03 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme

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