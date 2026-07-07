Dinard en Tango Festival COSEC Dinard

Informations pratiques

Dinard

Dinard en Tango Festival

COSEC 29 Rue Gouyon-Matignon Dinard Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10

fin : 2026-07-13

Date(s) :

2026-07-10

Participez au Dinard Tango Festival les 10, 11, 12 et 13 juillet 2026

Programme:

Vendredi 10/07/2026

15h/20h Milonga avec Dj Patrick ( Dinard en Tango ) sur la digue de la plage de l’écluse à Dinard.

Samedi 11/07/2026 au COSEC

11h/12h30 Initiation Tango avec Juliette Huet.

13h/14h Atelier Chacarera avec Sofya et Chucky.

14h30/18h Ateliers avec Fanny et Fabien.

14h30/18h30 Milonga avec Dj Sergey ( Rennes ).

20h30/1h Milonga de Gala avec Orchestre Apolo Tango (5 musiciens)

– El cantor de la milonga Federico Pierro.

-Dj Juliette ( Rennes ).

-Ronda des 6 Maestros.

-Show des Maestros Fanny Quemeneur et Fabien Pavelet.

Dimanche 12/07/2026 AU COSEC

11h/18h Ateliers avec Cécile et Rémi.

13h/14h Atelier Chacarera avec Sofya et Chucky.

14h30/18h30 Milonga avec Dj Fernando Romero Chucky ( Argentine ).

20h30/1h Milonga avec

Dj Santoz ( Finistère ).

Show des Maestros Cécile Rouanne et Rémi Esterle.

Lundi 13/07/2026 AU COSEC

14h30/18h30 Milonga avec Dj Wim ( Belgique ).

Show de folklore Argentin avec les Maestros Sofya Petrichenko et Fernando Romero Chucky.

Une performance légendaire de chacarera avec le grand maestro Chucky.

19h/22h Milonga de Despedida avec Dj Alonso ( Rennes).

Inscription https://www.helloasso.com/associations/dinard-en-tango .

COSEC 29 Rue Gouyon-Matignon Dinard 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 62 15 71 09

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English :

L’événement Dinard en Tango Festival Dinard a été mis à jour le 2026-07-03 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme