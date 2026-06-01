Saint-Étienne-de-Chigny

Dîner à ambiance musicale au Château

Route de Beauvois Saint-Étienne-de-Chigny Indre-et-Loire

Tarif : 85 – 85 – EUR

85

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-06-21

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-21

A l’occasion de la Fête de la musique, le Château de Beauvois vous propose un dîner à ambiance musicale dans son restaurant le Louis XIII.

85 .

Route de Beauvois Saint-Étienne-de-Chigny 37230 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 55 50 11 reception.beauvois@lamaisonyounan.com

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English :

To celebrate the Fête de la Musique, Château de Beauvois is offering a musical dinner in its Louis XIII restaurant.

L’événement Dîner à ambiance musicale au Château Saint-Étienne-de-Chigny a été mis à jour le 2026-06-04 par ADT 37