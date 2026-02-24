Salon Vinaviva les vins d’ailleurs Saint-Étienne-de-Chigny
Samedi 2026-04-11 10:00:00
2026-04-12 19:00:00
2026-04-11
Vinaviva, chaque année près de Tours, un salon des vins en 2 temps, un salon organisé par des amateurs à l’intention d’amateurs…
Cépage vedette L’Aramon
Des vignerons de toute la France hors la région centre Val de Loire
Petite restauration sur place
Saint-Étienne-de-Chigny 37230 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire amaviva.association@gmail.com
English :
15th Vinaviva show
Every year in spring, near Tours, an exhibition in 2 parts…
In April, Vinaviva Wines from elsewhere , 25 winegrowers from all over France, excluding Touraine.
In June, Vinaviva Les vins d’ici , 25 winegrowers from all over Touraine.
