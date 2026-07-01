Informations pratiques

Marolles

Dîner Chef et Vignerons au Domaine des Déserts

2221 Route de Courtonne Marolles Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 19:00:00

fin : 2026-07-11 23:00:00

Date(s) :

2026-07-11

Vivez une soirée unique au cœur des vignes Normandes où se rencontrent gastronomie, vins du domaine et musique.

Vivez une soirée unique au cœur des vignes Normandes où se rencontrent gastronomie, vins du domaine et musique.

Repas préparé par la talentueuse Cheffe Virginie Dupille sur un accord avec nos cuvées, accompagnée musicalement par le duo Twin Hours (variété/pop/rock)

Places limitées, réservation obligatoire .

2221 Route de Courtonne Marolles 14100 Calvados Normandie +33 2 31 63 89 50 accueil@retsina.fr

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English : Dîner Chef et Vignerons au Domaine des Déserts

Enjoy a unique evening in the heart of the Normandy vineyards, where fine dining, the estate’s wines and music come together.

L’événement Dîner Chef et Vignerons au Domaine des Déserts Marolles a été mis à jour le 2026-07-02 par OT Lisieux Normandie Tourisme