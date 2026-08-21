Dîner-concert, Abbaye Notre-Dame, Breuty

Informations pratiques

Dîner-concert Samedi 19 septembre, 18h00 Abbaye Notre-Dame Charente

Paëlla et dessert = 18€

Tarif – de 12 ans = 8€

Proposition de plat sans fruit de mer / alternatif

Réservation obligatoire au 06 87 68 58 75 avant le 16 septembre 2026.

Boissons à vendre sur place.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T18:00:00+02:00 – 2026-09-19T22:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T18:00:00+02:00 – 2026-09-19T22:00:00+02:00

Une soirée d’exception : opérette et paella

La Ville de La Couronne vous invite à partager une soirée placée sous le signe de la convivialité et de la musique.

Laissez-vous séduire par la magie de l’opérette à travers un spectacle mêlant airs incontournables, élégance et bonne humeur. Les artistes vous entraîneront dans un univers festif où se côtoient émotion, humour et mélodies intemporelles.

À l’issue de la représentation, prolongez ce moment de partage autour d’une généreuse paella, servie dans une ambiance chaleureuse et conviviale.

Une occasion idéale de réunir famille, amis et passionnés de musique pour vivre une soirée exceptionnelle alliant plaisir des oreilles et plaisir des papilles.

Réservation obligatoire – Places limitées.

Avec La Participation de l’Association Avenir et Patrimoine

Abbaye Notre-Dame 25 rue Léonard Jarraud, 16400 La Couronne Breuty 16400 Charente Nouvelle-Aquitaine 06 37 83 29 72 http://www.vpah-poitou-charentes.org/Angoumois [{« type »: « link », « value »: « https://www.lacouronne.fr/category/festivals/ »}] https://www.lacouronne.fr/category/festivals/ L’abbaye Notre-Dame de la Couronne est fondée au XIIe siècle et les religieux de l’ordre régulier de saint Augustin s’installent en présence de l’évêque Girard de Blay et du comte d’Angoulême. Dès sa création, l’abbaye connaît un grand succès : une nouvelle église est édifiée à la fin du XIIe siècle (chœur et nef : 1171-1194 ; la fin du chantier est ralentie par les guerres, famines…). Elle est dédicacée en 1201, en présence de l’archevêque de Bordeaux.

Une soirée d’exception : opérette et paella

©DR