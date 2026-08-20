Visite patrimoniale des extérieurs et de la chapelle du centre hospitalier Camille Claudel, Centre hospitalier Camille Claudel, Breuty

Informations pratiques

Visite patrimoniale des extérieurs et de la chapelle du centre hospitalier Camille Claudel 19 et 20 septembre Centre hospitalier Camille Claudel Charente

Gratuit – Visite limitées à 30 personnes. Sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:15:00+02:00

Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:15:00+02:00

Visite patrimoniale exceptionnelle des extérieurs et de la chapelle du centre hospitalier Camille Claudel

En compagnie de Mathieu Amat du Pays d’art et d’histoire de GrandAngoulême

Trajectoires intérieures : Approche historique et sensible de la santé mentale en Charente

Retrouvez durant tout le weekend le riche programme concocté par les Archives de la Charente et le centre hospitalier Camille Claudel en partenariat avec le Pays d’art et d’histoire : déambulation théâtrale, soirée projection-débat, table ronde et parcours immersif …

Programme complet :https://lasource.archives.lacharente.fr/n/agenda/n:168

Centre hospitalier Camille Claudel 17 rue Camille Claudel CS 90025, 16400 La Couronne Breuty 16400 Charente Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 0626753609 »}, {« type »: « link », « value »: « http://lasource.archives.lacharente.fr »}] [{« link »: « https://lasource.archives.lacharente.fr/n/agenda/n:168 »}] Stationnement sur le parking du CESI, puis navettes régulières ou 10min de marche

Visite patrimoniale exceptionnelle des extérieurs et de la chapelle du centre hospitalier Camille Claudel

©CamilleClaudel