Visite libre : murmures des murs de l’hôpital Camille Claudel, Hôpital Camille Claudel, Breuty

Informations pratiques

Visite libre : murmures des murs de l’hôpital Camille Claudel 19 et 20 septembre Hôpital Camille Claudel Charente

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T22:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T13:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:15:00+02:00

Déambulez librement au sein de l’établissement et découvrez différentes stations d’archives mettant en résonance l’histoire de l’hôpital et les témoignages de ses acteurs actuels.

Une proposition des Archives de la Charente.

Hôpital Camille Claudel 17 rue Camille Claudel, 16400 La Couronne Breuty 16400 Charente Nouvelle-Aquitaine 06 26753609 https://lasource.archives.lacharente.fr/n/journees-europeennes-du-patrimoine/n:345 https://www.calameo.com/read/004473386b7745c31c20d Les Archives de la Charente, en partenariat avec l’hôpital Camille-Claudel, accueillent le public au cœur de cette institution de santé, en constante évolution depuis 1865.

Pendant ces deux journées, découvrez une approche sensible des archives hospitalières, à travers un regard croisé entre l’histoire de l’établissement et la psychiatrie d’aujourd’hui. Stationnement sur le parking du CESI, prévoir 10min à pied pour rejoindre Camille Claudel. Un système de navettes est également prévu sur place.

Déambulation libre au sein de l’établissement et découverte de différentes stations d’archives faisant résonner les archives de l’hôpital et les témoignages de ses acteurs actuels.

©CD16 – inspiré du jeu vidéo Monument Valley – Ustwo Games